Es ist das Instrument des Jahres und nicht so leicht zu spielen: die Tuba. Zwei Exemplare hat der Förderkreis der Musikschule nun für die Pestalozzischule angeschafft.

Zum Einsatz kommen die Instrumente im Wert von 2898 Euro in der Bläserklasse an der Pestalozzischule. Matilde Schröder (8) und Leoni Maurer (7) sind die Mädchen, die die Instrumente spielen werden. „Es sind Kindertuben, aber es ist trotzdem eine große Herausforderung“, sagt Frank Metzger, Leiter der Musikschule. Die Mädchen würden diese Herausforderungen aber „klasse“ meistern.

Die Bläserklasse an der Pestalozzischule existiere seit 2011. Die Gesamtleitung hat Martin Scheuber. Die Instrumente bekommen die Kinder von der Schule oder der Musikschule gestellt. Nun kann dank der Spende des Förderkreises auch die Tuba angeboten werden.

Grundstein für Big Band und Stadtkapelle

Der Förderkreis habe sich 2023 neu aufgestellt und sei seither sehr aktiv, sagt Metzger. So sorgten dessen Mitglieder beispielsweise für die „kulinarischen Begleiterscheinungen“ bei Veranstaltungen. Und der Kreis zahle außerdem begabten Schülern eine zusätzliche Viertelstunde Musikunterricht. „Das ist eine tolle Sache und ganz wichtig“, sagt Metzger.

Er freut sich ebenso über die Zusammenarbeit mit der Schule. So würden viele Kinder zur Musik gebracht. „Die Musikschule vernetzt gerne“, sagt Metzger. Viele der Kinder spielten später etwa in der WHG Big Band. „Aus der letzten Bläserklasse sind wieder eine Handvoll Kinder in die Jugend der Stadtkapelle gewandert“, sagt Metzger.