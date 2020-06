Am Mittwochvormittag hat die Polizei in Bad Dürkheim, Ungstein und Weisenheim am Sand einige Verkehrskontrollen durchgeführt. Entdeckt haben die Beamten einige Geschwindigkeitsverstöße und einige, die ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren. Zwischen 9.30 und 10.30 Uhr wurde in der Dürkheimer Sonnenwendstraße in Richtung Ortsmitte mittels Lasermessung kontrolliert. Es war nur schwacher Verkehr, die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 52 Stundenkilometer – bei erlaubten 30, wie die Polizei mitteilt. Zwischen 12 und 13 Uhr wurde in der Kanalstraße auf Höhe des Schulzentrum gemessen, zwei Verstöße wurden festgestellt, die höchste gemessene Geschwindigkeit waren 49 Stundenkilometer, ebenfalls in der 30er-Zone. Zwischen 13 und 14 Uhr wurden in der Kirchgasse in Ungstein sechs Autofahrer verwarnt, weil sie zu schnell unterwegs waren und zwei, weil sie keinen Gurt angelegt hatten. Hier war die höchste gemessene Geschwindigkeit 42 Stundenkilometer in der 30er-Zone. Am Kreisel am Wurstmarktgelände wurde ab 9.30 Uhr zwei Stunden lang kontrolliert, vier Fahrer hatten keinen Gurt angelegt. In Weisenheim am Sand in der Bahnhofstraße wurde von 11.50 bis 12.50 Uhr kontrolliert, auch hier wurden zwei Fahrer verwarnt, weil sie keinen Gurt angelegt hatten. Weil sich Bürger beschwert hatten, kontrollierte die Polizei außerdem zwischen 7.30 Uhr und 8.30 am Zebrastreifen in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim. Hier entdeckten sie kein Fehlverhalten.