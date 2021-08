58,8 – das ist die aktuelle Inzidenz im Kreis Bad Dürkheim. Da der Wert nun schon drei Tage über 35 liegt, gelten ab Sonntag wieder verschärfte Regeln. Wesentliche Änderung ist, dass nun die 3-G-Regel für viele Aktivitäten im Innenbereich wieder gilt. Auf das SWR3-Comedy-Festival am Wochenende in Bad Dürkheim hat das aber keine Auswirkungen. Laut Kreis ändert sich nichts an den Spielregeln, weil das Festival im Freien stattfindet und nicht mehr als 500 Besucher gleichzeitig kommen. An beiden Veranstaltungstagen gelten laut SWR3 die gleichen Schutzmaßnahmen. So werden beispielsweise die Kontaktdaten erhoben, die Besucher seien darüber informiert. Die 3G-Regel gilt beim Festival für Mitarbeiter und Künstler, nicht aber für das Publikum.