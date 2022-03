Zum „verrückten Flohmarkt“ laden Christina Koterba-Göbel und ihr Mann Andreas an den nächsten beiden Wochenenden ein, 11., 12., 19. und 20. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr, in der Bruchstraße 46 in Bad Dürkheim. In einer Halle und auf dem Hof warten „tolle Waren, darunter Markenkleidung“ auf neue Besitzer. „Wir haben einen riesigen Anteil an Kindersachen“, heißt es in der Ankündigung. Wer Flüchtlinge aufgenommen hat, könne kostenlos für diese Benötigtes mitnehmen. Mit dem Erlös möchten die Organisatoren den Arzt Michael Zaczkiewicz unterstützen, der sich für ein Behindertenzentrum im ukrainischen Lemberg einsetzt.