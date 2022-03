An drei Wochenenden haben Christina Koterba-Göbel und ihr Mann Andreas zum „verrückten Flohmarkt“ in die Bruchstraße in Bad Dürkheim eingeladen. Dabei boten die beiden allerlei gespendete Artikel feil. Mit dem Erlös wollte das Paar den Arzt Michael Zaczkiewicz unterstützen, der einem Behindertenzentrum in der ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) hilft. „Der Flohmarkt war echt harte Arbeit war, es sich aber absolut gelohnt hat: Ich konnte 2000 Euro auf das Spendenkonto von Dr. Zaczkiewicz einzahlen “, berichtet Koterba-Göbel erfreut. Bei den drei Veranstaltungswochenenden konnten daneben Flüchtlinge oder Flüchtlingshelfer dringend benötigte Artikel kostenlos mitnehmen.