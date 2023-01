Bei Vereinswechseln von Fußballspielern wird ordentlich Geld verbrannt. Viele Vereine betreiben ein riskantes Spiel.

Ein Trainer hat immer das Sportliche im Blick und äußert dementsprechend Wünsche. Das ist legitim. Die Vereinsführung muss aber das große Ganze im Auge haben und bei Entscheidungen viele Punkte abwägen. Wenn beide Positionen nicht miteinander zu vereinbaren sind, muss die Zusammenarbeit beendet werden.

Ellerstadts Vorsitzender Martin Ammende hat verantwortungsvoll entschieden, indem er das Wohl des Gesamtvereins in den Vordergrund rückt. Prinzipiell ist im Amateurfußball zu viel Geld im Spiel. Spieler zu verpflichten, kostet Ablöse. Der Akteur will zudem in der Regel Bares sehen. Gefällt es dem Kicker nicht, bleibt er weg und wechselt erneut den Verein. Vielleicht hat er bis dahin nicht einmal das Clubhaus von innen gesehen. Da wird viel Geld verbrannt, viele Vereine betreiben ein riskantes Spiel. Dass Ellerstadt dies nicht mitmachen will, ist vernünftig und nachvollziehbar.