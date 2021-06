(Aktualisiert 17 Uhr) Die 81-jährige Frau aus Bad Dürkheim, die am Samstag als vermisst gemeldet wurde, ist laut Polizei am Sonntag in einem Waldstück aufgetaucht. Angehörige hatten die Polizei am Samstag alarmiert, da sich die demente Frau von zu Hause entfernte und nicht zurückgekommen war. Dies sei in der Vergangenheit bereits öfter der Fall gewesen. Die groß angelegte Suchaktion im Umkreis von Hardenburg – Drohnen und Hunde wurden dabei eingesetzt – musste zunächst am Sonntag gegen 2 Uhr abgebrochen werden. Am Nachmittag wurde die Frau dann im Wald entdeckt. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.