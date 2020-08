Wegen Rauchentwicklung in einem Gebäude im Triftweg ist am Mittwoch kurz nach 13 Uhr die Dürkheimer Feuerwehr alarmiert worden. Sie rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Rettungskräften an, um den vermeintlichen Brand zu löschen. Zu tun gab es nach Angaben von Wehrleiter Karlheinz Bayer dann aber nicht viel: „Denn es war nur ein angebranntes Essen in einer Wohnung. Wir haben die Wohnung kurz gelüftet. Das war’s“, berichtet er.