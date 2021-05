Menschen, die auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Dürkheimer Bruch von einem Bettler angesprochen wurden und ihm Geld wegen eines vermeintlichen Spendenaufrufs gegeben haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein 78-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim war am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz von einem Mann angesprochen worden, der eine Geldspende wollte. Er habe sich als Hörgeschädigter ausgegeben und dem 78-Jährigen eine Liste gegeben, auf die er seinen Namen eintragen sollte.

Weitere Opfer gesucht

Laut Polizeibericht standen auf dieser bereits mehrere Namen. Der Unbekannte habe ein Bündel Geldscheine vorgezeigt und zu verstehen gegeben, er nehme nur Bargeld an. Der 78-Jährige weigerte sich und suchte stattdessen die nächste Polizeidienststelle auf. Mögliche Opfer, die Geld gespendet haben, können sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.