Am Mittwoch gegen 15 Uhr hat ein Postbote vor einem Anwesen im Holzweg in Bad Dürkheim einen Geldbeutel gefunden. Darin befanden sich nach Polizeiangaben zahlreiche Dokumente und Bargeld. Der Postbote nahm den Geldbeutel an sich und gab ihn bei der Polizei Bad Dürkheim ab. Diese konnte den Ehemann der Eigentümerin telefonisch erreichen, der wiederum seine Frau informierte. „Sie nahm ihren verlorenen Geldbeutel glücklich auf der Inspektion entgegen“, berichtet die Polizei.