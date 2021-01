Schnee liegt nicht nur auf der Kalmit. Auch im Wald in der Nähe von Bad Dürkheim lockt derzeit die weiße Pracht Besucher. Die Bilder von dort sind wunderschön. Die Behörden hoffen nun, dass am Wochenende nicht zu viele Menschen auf einmal zusammentreffen.

Viele Möglichkeiten, die Freizeit angenehm zu gestalten, bleiben während der Corona-Pandemie und vor allem im Lockdown nicht. Bleibt der Ausflug in die Natur. Zumal der erste Schnee im Pfälzerwald eine schöne Kulisse verspricht. Auf der Kalmit hat das an den vergangenen Wochenenden bereits zu heillosem Verkehrschaos geführt. Denn die Menschen vor allem aus den Hotspot-Städten Ludwigshafen, Mannheim und Speyer suchten ein wenig Seelenbalsam und strömten massenhaft zu dem beliebten Ausflugsziel. Rücksichtslose Falschparker blockierten die Straße dorthin, was wiederum Polizei und Ordnungsamt auf den Plan rief: Sie sperrten die Strecke und verteilten eifrig Strafzettel.

Am Freitagmorgen appellierte denn auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz an die Leute, nicht in Scharen in bekannte Skigebiete zu pilgern und sich Alternativen zu beliebten Touristenmagneten zu suchen. Über Skigebiete verfügt Bad Dürkheim zwar nicht, doch einladende Plätzchen gibt es reichlich. Der schneebedeckte Wald lockte schon unter der Woche viele Besucher an, nicht zuletzt Familien mit Kinder, die auf eine Schlittenfahrt hofften. Parkplätze an der Lindemannsruhe waren schon gut gefüllt. Drohen daher am Wochenende Zustände wie an der Kalmit?

„Auf ein solches Chaos wie an der Kalmit in den vergangenen Wochen liegen uns derzeit in Bad Dürkheim keine Hinweise vor“, erklärt Hannah Berens von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Dennoch würden die Beamten Bereiche, wo sich bekanntermaßen die Leute treffen und die Freizeitqualität aktuell besonders hoch sei, genau im Blick haben. „Wir werden dort wir auch weiterhin mehr Präsenz zeigen und verstärkt kontrollieren, dass die Corona-Vorschriften eingehalten werden“, sagt sie. Denn wo mehr Menschen aufeinandertreffen könnten, ist die Lage auch immer im Hinblick auf das Coronavirus kritisch.