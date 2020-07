Am Dienstag fand nach Angaben der Polizei ein 59-jähriger Wachenheimer in einem Wingert Richtung Odinstal ein verletztes Reh. Den Beamten zufolge lag das Tier auf dem Boden, schrie vor Schmerzen und konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Da kein Jagdpächter erreicht werden konnte, entschieden sich die eingesetzten Polizeikräfte, das Reh von seinem Leiden zu erlösen. So die Polizeimeldung. Bei dem Tier seien keine direkt offensichtlichen Verletzungen festzustellen gewesen.