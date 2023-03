Bei einer Schlägerei zwischen drei Personen in der Nacht zu Samstag im Bereich eines Weingutes in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim ist eine Person verletzt worden. Laut Polizei flüchteten zwei der drei Beteiligten, darunter der Geschädigte, zu Fuß in unbekannte Richtung, als sie die eingesetzten Beamten erblickten. Der Geschädigte oder weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden