Eine Wanderin ist am Mittwochnachmittag auf einem schmalen Seitenweg in der Nähe des Forsthauses Kehrdichannichts gestürzt und konnte nicht mehr weiterlaufen. Ein Mitwanderer hatte mit dem Handy einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr Bad Dürkheim konnte nach Angaben von Wehrleiter Karlheinz Bayer in drei geländegängigen Fahrzeugen den Unfallort anfahren und die Verletzte anschließend den örtlichen DRK-Rettungskräften übergeben.