Ob tatsächlich bald 24 Verleihstationen für E-Bikes und E-Lastenräder im Kreis Bad Dürkheim gebaut werden, ist fraglich. Trotz einer Millionenförderung vom Land gibt es großen Widerstand gegen das Klimaschutz-Konzept des Landkreises. „Verschwendung von Steuergeldern“, „unausgegoren“, „kein Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag“: So lauten die Urteile in den bislang befragten Gremien in Bad Dürkheim und in der Verbandsgemeinde Leiningerland.

