Ein unfallflüchtiger Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch wahrscheinlich im Vorbeifahren ein parkendes Fahrzeug in Bobenheim am Berg beschädigt. Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, hatte der Geschädigte seinen Pkw zwischen 11.45 und 13. 15 Uhr in der Leininger Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Fahrertür sowie dem vorderen Kotflügel fest. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.