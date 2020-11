Bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag sind in Freinsheim zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor Mitternacht in der Herxheimer Straße, nahe des Edeka-Markts. Eine 21-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim wollte mit ihrem Renault Twingo von der Herxheimer Straße nach rechts auf die L522 in Richtung Weisenheim am Sand abbiegen. Eine 20-jährige Mainzerin war zeitgleich auf der L522 unterwegs und wollte auf die Herxheimer Straße nach links abbiegen. Weil die Renault-Fahrerin vermutlich zu schnell unterwegs war, geriet sie beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Golf. Durch den Zusammenstoß wurden ein 18-jähriger Beifahrer im Renault und die Fahrerin des Golfs leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Polizei bezeichnet den Schaden als „erheblich“. Unabhängige Zeugenaussagen haben laut Polizei angegeben, dass der Renault bereits zuvor in Bad Dürkheim aufgefallen war – durch seine rasante Fahrweise. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Freinsheim und Weisenheim am Sand vor Ort. Die Wehrleute haben nach eigenen Angaben die Unfallstelle gesichert und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Nach Bergung und Abtransport der Autos war für die Wehren der Einsatz gegen ein Uhr nachts beendet.