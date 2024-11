Ein Verkehrsunfall in Kallstadt hat am Freitagabend rund 100.000 Euro Sachschaden verursacht. Laut Polizeimitteilung missachtete ein 60-jähriger BMW-Fahrer an der Kreuzung Neugasse/ Am Kleisinger die Vorfahrt eines 61-jährigen Audifahrers. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 60-Jährigen ergab 0,49 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.