Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag geholfen, eine Unfallflucht aufzuklären-. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrerin eines Seat Ibiza gegen 11 Uhr auf der L526 von Ellerstadt kommend in Fahrtrichtung Erpolzheim unterwegs. An der dortigen Kreuzung fuhr sie aus bislang unbekannten Gründen auf eine Verkehrsinsel auf und krachte gegen ein Verkehrsschild. Es sei ein Schaden von gut 200 Euro entstanden. Danach habe sie am Straßenrand gehalten, nach ihrem Wagen gesehen und sei davongefahren. Nach Angaben der Beamten hatte jedoch ein Zeuge den Unfall beobachtet. Er alarmierte die Polizei. Die habe vor Ort sogar das vordere Kennzeichen des Unfallwagens gefunden. So konnte die 70-jährige Fahrerin aus dem Bereich Frankenthal ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.