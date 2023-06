Ein unbekannter Hyundai-Fahrer ist am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in der Mannheimer Straße frontal gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall auf Höhe des Netto-Markts. Zunächst war der Hyundai-Fahrer auf eine Verkehrsinsel aufgefahren. Nach dem Vorfall setzte er zurück und fuhr in Richtung A650 davon. Gegen den unbekannten Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die sich während des Verkehrsunfalls direkt hinter dem Verursacher befunden haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 9630.