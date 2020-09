Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7.25 Uhr, ein Verkehrsschild auf dem Mitfahrerparkplatz an der L 527 mit dem Schriftzug „#qerdenken“ besprüht. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 06322 963-0, oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.