Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, ein Verkehrsschild in der Hauptstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Unfallverursacher danach unerlaubt von der Unfallstelle. Den Sachschaden beziffert sie auf 100 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.