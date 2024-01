Bei der Kontrolle eines Hyundai am Samstag um 3.30 Uhr am Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim hat die Polizei bei der 55-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch bemerkt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Daraufhin verboten die Beamten ihr die Weiterfahrt. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.

Bei einer weiteren Kontrolle etwa 20 Minuten später fiel den Polizisten bei dem 38-jährigen Fahrer eines Audi ebenfalls Atemalkoholgeruch auf. Dieser lehnte jedoch einen Atemalkoholtest ab. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.