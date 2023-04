Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Jahren wird in der Stadt über ein Verkehrskonzept geredet. Damit sollte auch die Sperrung der Altstadt angepackt werden. Passiert ist bislang nichts. Beigeordneter Jochen Weisbrod (CDU) will neuen Schwung in die Debatte bringen. Er sieht jedoch auch außerhalb der Altstadt Handlungsbedarf.

Für den Ersten Beigeordneten Jochen Weisbrod ist die Sache klar: Es gibt aus seiner Sicht zwei Wege, um bestehende und künftige Verkehrsprobleme der Stadt zu lösen. „Entweder, wir beauftragen