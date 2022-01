Tempolimits und Durchfahrtsverbote hat die Polizei am Montag zwischen 8 und 13 Uhr in drei Gemeinden im Landkreis Bad Dürkheim überwacht. Bei der ersten Kontrolle in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim beachteten alle Verkehrsteilnehmer das Durchfahrtsverbot, zwei waren allerdings zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit 50 Stundenkilometern gemessen, erlaubt sind höchstens 30. Bei der zweiten Kontrolle in der Bahnhofstraße in Erpolzheim hielten sämtliche Fahrer das vorübergehend eingerichtete Tempo-30-Limit ein. Das galt auch für die Tempo-30-Zone in der Bruchstraße in Ellerstadt, die an den verkehrsberuhigten Bereich anschließt.