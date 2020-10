Am Mittwoch zwischen 12 und 15 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L 517 in Fahrtrichtung Leistadt durch. Laut Polizei wurden dabei 15 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde ausgesprochen. Der Spitzenreiter wurde mit 76 Kilometern pro Stunde gemessen. Eine weitere Kontrolle wurde in der Kirchstraße in Ungstein durchgeführt. Hier waren vier Fahrer schneller als die erlaubten 30 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit 43 Kilometern pro Stunde gemessen. Weiterhin wurden zwei Autofahrer angehalten, weil sie nicht angeschnallt waren.