Am Mittwoch hat die Polizei zwischen 9 und 15 Uhr in mehreren Ortschaften im Landkreis Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen. Bei der ersten Kontrolle überprüften die Beamten in Erpolzheim, in Höhe des Rathauses, den Verkehr aus Richtung Bad Dürkheim kommend. Dabei erwischten sie einen Autofahrer, der schneller als erlaubt unterwegs war. Bei der nächsten Kontrolle in Freinsheim, in der Dackenheimer Straße, waren in Höhe des Kindergartens zwei Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der Spitzenreiter fuhr mit 41 Stundenkilometern durch die Tempo-30-Zone. Außerdem verwarnte die Polizei einen Fahrer, da sein Hund nicht gesichert war. Die meisten Raser rauschten den Beamten in Wachenheim in der Friedelsheimer Straße, aus Friedelsheim kommend, auf Höhe der Schule und des Kindergartens in die Radarfalle. Hier erwischten die Beamten zehn Temposünder. Der Schnellste passierte die Strecke, an der viele Kinder unterwegs, mit 57 statt der zulässigen 30 Stundenkilometer. Darüber hinaus ertappte die Polizei einen Gurtmuffel.