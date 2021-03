Zwischen 12 und 13 Uhr hat die Polizei am Dienstag auf eine Bürgerbeschwerde hin in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim das Einfahrtsverbot überwacht. Dieses würden Fahrradfahrer angeblich vermehrt missachten. Die Beamten konnten hingegen lediglich Fahrradfahrer beobachten, die vorschriftsmäßig an der Kreuzung Philipp-Fauth-Straße/Weinstraße Süd abstiegen und ihre Räder auf dem Gehweg schoben. So mussten die Polizisten keine Verwarnungen aussprechen.