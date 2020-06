Gleich an mehreren Stellen hat die Polizei am Freitag den Verkehr kontrolliert. Trauriger Spitzenreiter: Ein Mann, der mit 70 Kilometern pro Stunde durch die Tempo-30-Zone in der Friedelsheimer Straße raste. Dort waren die Beamten von 9.40 bis 11.40 Uhr aktiv. Von rund 100 Fahrern waren 14 zu schnell. Den Autofahrer, der mehr als doppelt so schnell war, wie erlaubt, erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Viele halten sich nicht an Durchfahrtverbot

Von 12 bis 13.50 Uhr kontrollierten die Beamten das Durchfahrtverbot „In den Almen“, da die Strecke laut Polizei oft als Abkürzung zur Bruchstraße oft genutzt wird. In der Zeit gab es 22 Verstöße gegen das Verbot, die mit je 50 Euro geahndet wurden.

Wenig Auffälliges war bei der Kontrolle mit Schwerpunkt auf Verkehrssicherheit von 9 bis 9.50 Uhr am Wurstmarktkreisel zu beanstanden. Bei viel Verkehr waren nur drei Autofahrer nicht angeschnallt. Sie müssen eine Verwarnung von 30 Euro bezahlen.