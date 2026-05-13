Eine Verkehrskontrolle in Bad Dürkheim endete für eine 68-jährige Autofahrerin mit Blutprobe und der Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel. Am Dienstag gegen 22.50 Uhr wurde die Fahrerin eines Mitsubishi in Bad Dürkheim von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Frau fest. Ein anschließender Test ergab laut Mitteilung der Polizei einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt, außerdem leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.