Am Donnerstagabend wurde ein siebenjähriges Mädchen bei einem Unfall in der Altenbacher Straße leicht verletzt. Laut Polizei übersah ein 67-Jähriger Autofahrer die dortige Verkehrsinsel und überfuhrdiese. Seine siebenjährige Enkeltochter, die auf der Rückbank saß, wurde bei dem Unfall leicht am Knie verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Vermutlich übersah der Fahrer die Insel aufgrund einer Kombination aus einsetzender Dämmerung, leichtem Nieselregen und Scheinwerferlicht des Gegenverkehrs. An der Verkehrsinsel entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Am Auto entstand ein Sachschaden von 2000 Euro, es musste abgeschleppt werden.