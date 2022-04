Die Stadt will prüfen, ob in der Schrittgeschwindigkeits-Zone in der Eichstraße ein sogenanntes Kissen auf der Fahrbahn installiert werden kann, um den Verkehr zu bremsen. Das sagte Bauamtsleiter Dieter Petry im Bauausschuss. Ein Kissen, wie es beispielsweise in der Gerberstraße auf die Fahrbahn aufgebracht wurde, habe gegenüber einer Schwelle den Vorteil, dass beim Überfahren weniger Geräusche entstehen.

Verkehrsbelastung gestiegen

Anwohner der Eichstraße hatten eine Petition gestartet und darin kritisiert, dass Autofahrer die zulässige Schrittgeschwindigkeit dort oft überschreiten. Wie Petry sagte, sei die Verkehrsbelastung in der Eichstraße durch die Einbahnstraßenregelung in der Kaiserslauterer Straße gestiegen. In dem Bereich sind viele Kinder unterwegs, da sich in unmittelbarer Nähe unter anderem die Pestalozzischule und die Musikschule befinden. Auch die Kindertagesstätte an der Isenach ist nicht weit entfernt.