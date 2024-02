Die vier verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr in Bad Dürkheim stehen fest: Die Geschäfte öffnen am 17. März zum Osterglockenmarkt, am 12. Mai zum Stadtfest, am 6. Oktober zum Bauernmarkt und am 3. November zum Hubertusmarkt. Der Gewerbeverein hatte die Termine beantragt, der Stadtrat gab am Dienstag einstimmig grünes Licht.