In diesem Jahr soll es in der Stadt wieder vier verkaufsoffene Sonntage geben. Einem entsprechenden Wunsch des Gewerbevereins hat sich der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag angeschlossen. Demnach sollen die Geschäfte am 3. April zum Osterglockenmarkt, am 29. Mai zum Stadtfest, am 2. Oktober zum Bauernmarkt und am 27. November zum Dürkheimer Advent öffnen dürfen. Die Zustimmung des Stadtrats kommende Woche gilt als Formsache.