Mit dem Winzerpicknick startet die Wuma-Los-Aktion. Erlöse unterstützen soziale Projekte, Gewinne gibt es beim Wurstmarkt.

Mit dem Winzerpicknick im Kurpark am Freitag, 1. Mai, startet in Bad Dürkheim erneut die Wuma-Los-Aktion des Rotary Clubs. Die Clubmitglieder bieten die Lose bei verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt an, darunter auch bei weiteren Festen bis zum Wurstmarkt. Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute, vor allem in der Region.

Zu gewinnen sind zahlreiche Preise rund um den Wurstmarkt, darunter Speisen, Getränke, Süßwaren sowie Freifahrten für Fahrgeschäfte. Zu den Hauptgewinnen zählen unter anderem Rundflüge über Bad Dürkheim und Weinproben im Riesenrad.

Ein Los kostet drei Euro, vier Lose zehn Euro. Bei größeren Abnahmemengen sinkt der Preis pro Los. Neben dem Verkauf bei Veranstaltungen sind die Lose auch im „Haus der Guten Weine“, im Blumenladen „Pusteblume“ sowie im Biomarkt Leprima erhältlich.

Gewinne können während des Wurstmarkts von Freitag, 11. September, bis Montag, 21. September, eingelöst werden. Nach Angaben der Organisatoren gewann im vergangenen Jahr fast jedes zweite Los.

Mit den Einnahmen unterstützt der Rotary Club in diesem Jahr den ambulanten Hospizdienst Bad Dürkheim, das Projekt „Nadija“ für spastisch gelähmte Kinder, den Verein Freezone für Straßenkinder in Mannheim, die Lila Villa in Bad Dürkheim, die Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe Rheinland-Pfalz, den Familienförderverein Bad Dürkheim, den Seniorenbus Bad Dürkheim, ein Leseförderprojekt an Bad Dürkheimer Schulen sowie ein Schulprojekt für Kinder in Indien.