„Die Drei von der Odyssee“ heißt das Stück aus der Feder von Walter Menzlaw, in dem sich das Chawwerusch Theater einen antiken Klassiker vornimmt. Wie zu erwarten, ist Odysseus (Thomas Kölsch) eine der Hauptfiguren, aber da sind auch noch Elpenor (Stephan Wriecz) und Eurylochos (Ben Hergl), zwei von vielen Gefährten auf seiner Odyssee.

Homer erzählt in seiner Odyssee von gemeinen Zyklopen, verführerischen Sirenen und Monstern. Aber im Mittelpunkt steht ganz klar nur einer: Odysseus. Er ist es, der allen Gefahren trotzt, die Richtung angibt und am Ende heil zuhause ankommt. Das Stück „Die Drei von der Odyssee“ kratzt nicht einfach an diesem Heldenmythos, es demontiert ihn. Homers „listiger Held“ wird zu einem führungsschwachen Kapitän, der ständig mit Kopfschmerzen zu kämpfen hat und ohne seine Mitstreiter verloren wäre.

Info

„Die Drei von der Odyssee“, Sonntag, 5. September, 19 Uhr, Freinsheim, Von-Busch-Hof.

Eintritt: 18 Euro, Reservierung: i-Punkt: 06353 989294

Veranstalter: Kulturverein