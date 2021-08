Der Unterschied zwischen den Heim- und Auswärtsauftritten von Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach ist eklatant. So unterlag die Mannschaft beim Ludwigshafener SC 1:2 (1:0), obwohl die Niederlage nicht zwingend notwendig war.

Die Schlüsselszene war der zweite Elfmeter für die Gäste nach 70 Minuten, der nach einem Foul an Timo Langestein gepfiffen wurde. Nicolas Burret lief an und verwandelte souverän zur vermeintlichen 2:1-Führung. Der Innenverteidiger hatte bereits mit dem ersten Strafstoß nach einem Foul an Jason Harrison zum Führungstor getroffen (9.). Doch der Jubel beim zweiten Elfmeter verstummte jäh. Der Schiedsrichter hatte gesehen, dass ein Seebacher übereifrig und zu früh in den Strafraum gelaufen war. „Eine korrekte Entscheidung“, betonte Seebachs Trainer Roland Beck. Der Strafstoß musste wiederholt werden. Erneut trat Burret an, doch der LSC-Torhüter parierte den gut geschossenen Elfmeter prächtig.

Trotz der Führung lief bei den Rot-Weissen im ersten Abschnitt wenig zusammen. „In einer bis zur Pause zerfahrenen Partie sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben zudem spielerische Magerkost angeboten. Wir haben uns in die Halbzeit gehangelt“, analysierte Beck. Fehlpässe im Spielaufbau und mangelnde Durchschlagskraft kennzeichneten die Vorstellung der Gäste. Das setzte sich nach Wiederbeginn fort. Die fehlende Körperspannung sei eklatant gewesen, und so bekam der LSC immer mehr Oberwasser, dominierte und hatte die besseren Chancen. Der Ausgleich entstand nach einem Fehlpass und folgender guter Spielverlagerung der Platzherren sowie einem gekonnten Abschluss.

Nach dem vergebenen Elfmeter bekamen die Ludwigshafener Auftrieb, profitierten bei ihrem Siegtor aber erneut von einem Ballverlust der Rot-Weissen. „Da hat der LSC aber auch schnell das Tempo erhöht und ist mit viel Zug vor unser Tor gekommen“, anerkannte der Seebacher Coach. In der Endphase beorderte er den eingewechselten Fabian Bauer wegen dessen Kopfballstärke ins Sturmzentrum und stellte in der Abwehr auf Dreierkette um, doch es reichte nicht mehr. „Wir hätten einen Punkt mitnehmen können“, haderte Beck.