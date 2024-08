Gleich mehrere Strafverfahren erwarten einen Mofafahrer, der am Freitagnachmittag in Ellerstadt vor der Polizei geflohen ist. Gründe für die Flucht gab es laut Polizei einige: Sein Mofa war gestohlen, er hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen. Zum ersten Mal aufgefallen war der Mann zuvor in Bad Dürkheim, wo er gegen 16.30 Uhr mit seinem Sozius in der Eichstraße entgegen der Einbahnstraße gefahren war und dabei ein Auto gestreift hatte. Um den Schaden kümmerte er sich nicht. Wenig später fiel der Mofafahrer auf, weil er laut Polizei viel zu schnell auf einem Radweg in Richtung Ellerstadt unterwegs gesehen worden war. Die Polizei erreichte den Rollerfahrer schließlich in Ellerstadt, der zu diesem Zeitpunkt allein auf dem Mofa saß. Der Mann sei beim Anblick der Beamten geflüchtet. Nach einer längeren Verfolgungsjagd erwischte ihn die Polizei schließlich. Die Beamten gaben das Mofa an den Eigentümer zurück.