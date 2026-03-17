Am Dienstag gegen 11.30 Uhr wollte eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Ruchheim einen BMW auf der A650 bei Friedelsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das Fahrzeug flüchtete laut Bericht der Beamten mit hoher Geschwindigkeit über die B37 in Richtung Bad Dürkheim. Dabei geriet der Wagen aufgrund der hohen Geschwindigkeit kurz aus der Sichtweite der Streife. An der Kreuzung B 37/Bruchstraße streifte der BMW das Auto eines anderen unbeteiligten Verkehrsteilnehmers.

Fahrer flüchten zu Fuß

Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug so beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig war, woraufhin die beiden Insassen, 19 und 23 Jahre alt, ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Beide konnten nach kurzer Flucht festgenommen werden. Zu den Hintergründen des Vorfalls hat die Polizei nach eigenen Angaben Ermittlungen begonnen.

Die Beamten stellten Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, illegalem Fahrzeugrennen und Verkehrsunfallflucht. Verletzt wurde bei dem Vorfall keiner der Beteiligten, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ruchheim, Telefon 06237 9330, in Verbindung zu setzen.