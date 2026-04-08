Ein Autofahrer hat am Dienstagabend in Bad Dürkheim versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, und dabei einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte der 28-Jährige gegen 18.55 Uhr auf der Mannheimer Straße einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen, sodass es nur durch eine Vollbremsung nicht zu einem Unfall kam. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, ignorierte er die Anhaltesignale und flüchtete mit stark beschleunigtem Tempo über Gutleutstraße, Trift, Wellsring und Wirtschaftswege bis ins Gewerbegebiet Bruch. Dort verlor er die Kontrolle über seinen VW Polo und prallte frontal gegen eine Gebäudewand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der Mann flüchtete zu Fuß weiter, wurde aber von der Polizei eingeholt und festgenommen, wogegen er Widerstand leistete. Laut Polizei besitzt der Fahrer keinen Führerschein, und im Auto fanden die Beamten Amphetamin. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, und die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zur Verfolgungsfahrt geben können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.