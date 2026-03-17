Am Dienstag gegen 11.30 Uhr wollte eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Ruchheim auf der A650 bei Friedelsheim einen BMW kontrollieren. Das Fahrzeug flüchtete daraufhin laut Polizei unmittelbar mit hoher Geschwindigkeit über die B37 in Richtung Bad Dürkheim. Dabei geriet das Fahrzeug aufgrund der hohen Geschwindigkeit kurz aus Sichtweite der Streife. An der Kreuzung B37/Bruchstraße streifte das flüchtende Fahrzeug einen anderen Verkehrsteilnehmer. Bei dem Unfall wurde das Fluchtfahrzeug derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig war, woraufhin die beiden Insassen, 19 und 23 Jahre alt, ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Beide konnten kurz darauf aber festgenommen werden. Zu den Hintergründen der Flucht vor der Polizei bedürfe es weiterer Ermittlungen, heißt es in dem Bericht. Es wurden Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, illegalem Fahrzeugrennen und Verkehrsunfallflucht erstattet. Verletzt wurde bei Verfolgung und Unfall niemand, es entstand allerdings Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ruchheim, Telefon 06237 9330, in Verbindung zu setzen.