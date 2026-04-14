Schon im 19. Jahrhundert plagte die Pfalz ein bekanntes Übel: Schnaken. In Wachenheim fühlten sich die kleinen Blutsauger besonders wohl. Warum war das so?

Denkt man an Schnaken, die als tierische Plagegeister ab dem Frühjahr und insbesondere in den Sommermonaten in mehr oder weniger großer Anzahl auftreten, so kommen einem vorwiegend die Städte und Gemeinden am Rhein in den Sinn, wo überschwemmte Flächen und Altrheinarme ideale Bedingungen für das „Gedeihen“ dieses lästigen Insekts bieten.

So klagte schon der Redakteur der in Germersheim erscheinenden Zeitung „Der Pfalzbote“ im Jahr 1846 über das „Heer“ der Stechmücken, als er schrieb: „Ob's in unserer erfindungsreichen Zeit nicht Einem einmal noch einfallen wird, eine Fliegen- oder Mückenkappe, ähnlich einer Bienenkappe zu erfinden, ein großer Teil der Menschheit, namentlich der sich z.Z. unwohl befindende, würde gewiß dafür dankbar seyn. Wenn man im kranken Zustande, oder auch im gesunden, manchmal am Tage ein Stündchen der Ruhe genießen möchte, so kommt das verfluchte Heer von Blutsaugern, die Mücken, Schnacken etc. – ils ont vraiement le diable au corps! [„sie haben wirklich den Teufel im Leib“, Anm.d.Verf.] – und bringen Einen um diese Wohltat“.

Auch der bekannte Pfälzer Volkskundler August Becker kam nicht umhin, die Schnaken zu erwähnen und bezeichnete sie in seiner 1857 erschienen Volkskunde „Die Pfalz und die Pfälzer“ als „lästige Landplage“. Und selbst der Westpfälzer Paul Münch, der in Germersheim seinen Militärdienst ableistete, kam nicht umhin, das penetrante Insekt in seiner „Pälzisch Weltgeschicht“ zu verewigen, als er seinen Garnisonsort im Rückblick kurzum als „Schnookekaut“ titulierte.

Gequälte Wachenheimer

Umso mehr erstaunt ein Beitrag in der „Pfälzer Zeitung“ aus dem Jahr 1876, in dem von einer sommerlichen Schnakenplage in Wachenheim und den umliegenden Gemeinden berichtet wird. „Ein peinliches Uebel quält seit einigen Jahren die Einwohner unseres Städtchens und der nächstliegenden Orte und zwar diesen Sommer mit ganz besonderer Heftigkeit. Es sind die Schnaken, welche die Wohnungen erfüllen und bei Eintritt der Nacht die Insassen quälen (...) und durch ihre Stiche brennende und schmerzende Flecken am Körper hervorrufen, die Wochen lang sichtbar sind“.

Der Wachenheimer Autor des Beitrags machte insbesondere die unterirdisch angelegten, gewölbten Dunggruben der großen Gutsbesitzer für dieses Übel verantwortlich, die in der Regel eine Größe von rund 20 mal zehn Metern aufwiesen. Wie die „Pfälzer Zeitung“ berichtete, waren diese unterirdischen Sammelbehältnisse in den Jahren zuvor nachweislich noch nie vollständig geleert worden.

Wie löst man das Problem?

„Ein einziger Blick in jene Gruben, sowie an die der darin stehenden Pumpen überzeugt uns, daß ganze Schwärme solcher Insecten daran festsitzen“, so die „Pfälzer Zeitung“, die empfahl, die Gruben jährlich vollständig zu reinigen und auszubrennen, um damit deren „lästigen Einwohnerschaft“ ein Ende zu bereiten.

„Möge diese wohlmeinende Anregung bewirken, daß diese Insectenart, die sich über Dürkheim, Deidesheim. Forst, Ruppertsberg und Friedelsheim verbreitet hat, vertilgt wird und so die Bewohner dieser sonst so schönen und gesunden Gegend wieder mit Freude statt mit Mißbehagen der prächtigen Sommerzeit entgegen sehen zu können“.