Nach den Sommerferien öffnen die Sporthallen des Kreises wieder. Darüber hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) informiert. Über die geschlossenen Hallen war vor allem in Bad Dürkheim von Vereinen und Stadtsportverband (SSV) viel diskutiert worden. Nun soll Sport für Schüler und Vereine wieder erlaubt sein – mit Regeln.

Aus verschiedenen Gründen hatte der Kreis die Hallen bis jetzt geschlossen gehalten. In der Halle der Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim werden aktuell 10.000 Taschen für die Schulbuchausleihe gepackt. Schon vor den Ferien waren wegen der Corona-Krise mehrere Hallen für die Rückgabe der Schulbücher belegt. Die geschlossenen Hallen wurden unter anderem auch damit begründet, dass wegen Corona Reinigungskräfte, die sonst für die Hallen eingeteilt seien, abgezogen werden mussten, um den sowieso nur eingeschränkt möglichen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. „Es war für uns nicht zu leisten, auch noch die Hallen zu reinigen“, sagt Ihlenfeld. Als Angebot an die Vereine hatte der Kreis Freibereiche wie Kleinspielfelder oder Schulhöfe zum Training vorgeschlagen.

Gespräch mit SSV geplantWährend der Ferien sind zudem Hausmeister und Reinigungskräfte tendenziell in Urlaub. Zudem stehen traditionell in den schulfreien Wochen im Sommer Revisions- und Reparaturarbeiten sowie eine Grundreinigung der Hallen an. „Wir können das auch nicht immer auf den Tag genau planen“, sagt Kreissprecherin Sina Müller. Heißt: Handwerker würden teils in einem Zeitraum von zwei Wochen anfangen. Dann mal eine Halle zu öffnen und die andere nicht, sei mit zu viel organisatorischem Aufwand verbunden. Das war vom SSV mehrfach kritisiert worden. Dabei betont Ihlenfeld: „Das wird in anderen Landkreisen wie zum Beispiel dem Rhein-Pfalz-Kreis ebenso gehandhabt.“

Rund 40 Vereine nutzen zehn kreiseigene Hallen

Kritik hatte es auch gegeben, weil die Stadt Bad Dürkheim ihre Sporthallen an der Valentin-Ostertag-Schule und der Grundschule Grethen sowie die Mehrzweckhalle in Hardenburg Anfang Juni wieder geöffnet hat. Da hatte auch der TV Dürkheim seine Halle schon wieder für den Trainingsbetrieb zur Verfügung gestellt. „In den kleineren Hallen der Stadt ist die Öffnung leichter zu bewerkstelligen“, sagt Ihlenfeld und betont, dass es hauptsächlich in Bad Dürkheim Wirbel um die geschlossenen Hallen gegeben habe, in anderen Gemeinden im Kreis sei wenig bis gar nicht darüber diskutiert worden. Insgesamt gibt es zehn kreiseigene Hallen, die von etwa 40 Vereinen genutzt werden.

Nun sollen statt Übergangslösungen mit der Öffnung der Schulen auch die Sporthallen wieder in Betrieb gehen – wie es in Zeiten der Pandemie eben möglich ist. Den Vereinen wird laut Müller über die Kommunen, die die Planung der Hallenbelegung in ihrer Verantwortung haben, ein „Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich der Kreisverwaltung Bad Dürkheim“ zugesandt (Siehe „Zur Sache“), das sich auf die zehnte Corona-Verordnung des Landes stützt. „Wir treffen in den Hallen auch Vorkehrungen“, sagt Ihlenfeld. Unter anderem sollen für die Wege in den Gebäuden „Einbahnstraßenregelungen“ eingerichtet werden. Die Duschen und Sanitärräume werden zwar wieder geöffnet, aber auch hier gelten Abstandsregeln, sodass eine Dusche oder ein Urinal „dazwischen“ frei bleiben muss oder auch nur nacheinander geduscht werden kann.

Neue Schließanlagen könnten helfen

Eine weitere Verbesserung der Hallen-Öffnungsproblematik könnte es vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft geben. Denn die Schließanlagen der Schulen sollen nach und nach auf Chips umgestellt werden. Mit den elektronischen Türöffnern kann dann auch Vereinen zu den Hallen Zugang gewährt werden, ohne dass unbedingt ein Hausmeister öffnen muss. Mit den Chipschlüssel kann genau eingerichtet werden, wer welche Türen öffnen darf – und geht ein Chip verloren, kann er schnell deaktiviert werden

Eine weitreichendere Lösung steht möglicherweise in Aussicht, wenn sich SSV und Kreisvertreter Anfang August an einen Tisch setzen. Zuletzt hatte es Gespräche im Dezember gegeben – die Diskussion um in den Ferien geschlossene Hallen ist schon weit älter als die Pandemie. Unter anderem ging es grundsätzlich darum, ob eine Nutzung der Hallen in den Ferien ausgeweitet werden kann oder zumindest zum Ende der Sommerferien schon möglich ist und sich der SSV an Kosten für die Reinigung oder die Hausmeister beteiligt oder selbst dafür sorgt. Die Klärung stand aus, man war sich noch nicht einig geworden – dann kam Corona. „Es gibt hier noch Redebedarf“, weiß Ihlenfeld. Das bestätigt Klaus Schwarz, Vorsitzender des SSV, der sich nach der coronabedingt noch ausgedehnteren Trainingspause über die Öffnung nach den Ferien freut, „auch wenn es lange gedauert hat“.

Landrat warnt vor Risiken

Auf dass der Wirbel um geschlossene Sporthallen in Bad Dürkheim zumindest vorerst ein Ende findet. „Emotional gesehen haben wir volles Verständnis dafür, dass alle wieder Sport machen wollen, aber die Pandemie ist nicht vorbei und wir haben mit der Schulöffnung, den Reiserückkehrern und der Erkältungszeit noch große Risiken vor uns“, betont Ihlenfeld.

Zur Sache: Das Hygienekonzept

Das Konzept soll laut Kreisverwaltung verschickt werden und sieht unter anderem vor, dass Trainings- und Wettkampfbetrieb in festen Kleingruppen von maximal 30 Personen in Kontaktsportarten – wie Handball oder Basketball – möglich ist. Wobei wie überall gilt: Wer Symptome hat, darf nicht rein. Es muss ein Beauftragter benannt werden, der für die Einhaltung der geltenden Regeln sorgt. Die gibt es für das Training und die Geräte, für ausgeschilderte Wege und Wartebereiche vor Verkaufsständen und Sanitäranlagen. Es muss festgehalten werden, wer wann gekommen und wann gegangen ist und es muss einer „Kontaktpersonennachverfolgung“ zugestimmt werden. Neben den Regeln des Kreises sind die sportartspezifischen Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbund und seiner Spitzenverbänden zu beachten.