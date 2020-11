Unter dem Motto „1000 Sterne für Lila Villa“ bittet der Frauenhausverein Lila Villa während der Advents- und Weihnachtszeit um finanzielle Unterstützung. Mit dem „Sterneaktion“ kann ein beliebiger Betrag auf das Konto des Vereins gespendet werden. Damit erwirbt man einen lila Stern, der mit dem Namen der Spender am Weihnachtsbaum auf dem Stadtplatz Bad Dürkheim aufgehängt wird.

Lila Villa unterhält seit 1995 zwei Hilfseinrichtungen für von familiärer Gewalt betroffene Frauen und Kinder. Eine Säule des Hilfskonzepts ist das Frauenhaus. Dabei handelt es sich um eine anonyme Schutzeinrichtung, in der Betroffene mit ihren Kindern sicher wohnen können. Eine zweite Säule des Hilfsangebots von Lila Villa stellt die ambulante Beratungsstelle dar. Eine Mitarbeiterin berät und begleitet Frauen, die nicht im Frauenhaus wohnen, während des Trennungsprozesses. Beide Einrichtungen sind stark frequentiert.

Nachfrage hat nicht abgenommen

Agathe Klug, Sprecherin des Trägervereins, erläutert, dass 2019 das Frauenhaus zu 93 Prozent durchgängig belegt war. 79 Klientinnen mit insgesamt 577 Gesprächskontakten fragten nach Unterstützung durch die Fachberatungsstelle an. Auch dieses Jahr hat die Nachfrage in beiden Hilfseinrichtungen nicht abgenommen. „Um beide Einrichtungen weiterhin zu finanzieren sind wir auf Spenden angewiesen. Leider ist die Unterhaltung dieser wichtigen Hilfsangebote nach wie vor keine staatliche Pflichtaufgabe. Nur durch private Zuwendungen kann sichergestellt werden, dass betroffene Frauen und ihre Kinder auch zukünftig auf diese Beratung und Unterstützung zurückgreifen können und ihnen somit ein Ausweg aus der gewaltgeprägten Lebenssituation möglich wird.“

Es gibt keine Kekse

Die zum Auftakt geplante Sterneplätzchenaktion am 28. November muss aufgrund der Coronaauflagen ausfallen. Es sei noch ungewiss, wann und in welcher Form die Kekse gegen eine Spende verteilt werden können, so der Verein. Die Landfrauen Gönnheim haben die Aktion mit dem Backen der Plätzchen unterstützt. Der Gewerbeverein stellte den Tannenbaum zur Verfügung.