Es lief bei den Herren des Dürkheimer HC am Wochenende gegen die Münchner Teams Rot-Weiß und ASV in der Ersten Hockey-Regionalliga Süd. Ohne Punktverlust schickten die Dürkheimer die Bayern zurück in deren Landeshauptstadt. Ein Treffer fast in letzter Sekunde entschied die Begegnung am Samstag, was die Jungs von Coach Andreas Schanninger für Spiel zwei beflügelte.

Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Herren des Dürkheimer HC. Da stand es am Samstag zur Halbzeit 2:5, später 4:6. Das Team kämpfte sich gegen Rot-Weiß