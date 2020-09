Der Dürkheimer Klaus Mühlbeier hat am Freitag das Verdienstkreuz am Bande – die höchste Anerkennung der Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl – erhalten. Die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene Auszeichnung wurde ihm von rheinland-pfälzischen Staatssekretär Randolf Stich überreicht. „Klaus Mühlbeier hat sich in den vergangenen Jahrzehnten über das übliche Maß hinaus im sozialen Bereich und der Berufsausbildung engagiert. Die Liste seines vielfältigen Wirkens ist umfangreich und reicht über die Landesgrenzen hinaus“, fasste Stich die herausragenden Verdienste bei der feierlichen Übergabe in Mainz zusammen.

60 Jahre beim Roten Kreuz

Klaus Mühlbeier war von 1973 an Berufsausbilder für Industrie- und Anlagenmechaniker bei der BASF. Zudem gründete er 1974 den Berufsbilderverband Rheinland-Pfalz (BBV). Ein Jahr später wurde er Vorstandsmitglied des Bezirksverbands Ludwigshafen. Ab 1980 wirkte er im Landesvorstand des BBV mit und engagierte sich von 1980 bis 2014 als Bundesdelegierter in den Gremien „Bundesverbandstag“ und „Bundesverbandsrat“ beim Bundesverband Deutscher Berufsausbilder. Sein Engagement für die Bildungsmöglichkeiten junger Menschen spiegelt sich auch in seinem Einsatz für die Valentin-Ostertag-Schule wider, wo er 13 Jahre lang das Amt des Schulelternsprechers bekleidete und 1981 den Förderkreis gründete. Darüber hinaus hat sich Mühlbeier seit über 60 Jahren dem Einsatz beim Deutschen Roten Kreuz verschrieben. Die Liste seiner Tätigkeiten beim DRK reicht vom Erste-Hilfe-Ausbilder über den Gruppenführer bis hin zum Bezirksbereitschaftsführer.