Wegen ungewöhnlichen Brandgeruchs verständigten die Bewohner eines Anwesens in der Martinstraße am Samstagnachmittag die Feuerwehr. Zuvor hatten sie ihren Ofen angeheizt und vermuteten deshalb einen Kaminbrand. Nach kurzer Zeit habe festgestanden, dass der Kamin nicht brenne, berichtet die Freinsheimer Wehr. Wie bei solchen Einsätzen üblich habe die Feuerwehr parallel einen Schornsteinfeger zur Unterstützung alarmiert. „In diesem Fall verlief alles glimpflich, der Kamin wurde gefegt und das Gebäude belüftet“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Gegen 17 Uhr war der Einsatz für die 19 Rettungskräfte beendet.