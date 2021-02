Verdächtige Personen sind am Freitag zwischen 12 und 14 Uhr in Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg und Freinsheim gemeldet worden. Wie die Polizei weiter mitteilt würden die Personen von Haus zu Haus gehen und nach Arbeit fragen.

Paar in Hauptstraße angetroffen

In der Hauptstraße in Weisenheim am Berg trafen die Beamten ein Pärchen an, kontrollierten die beiden und sprachen einen Platzverweis aus. Das Paar hatte sich nicht strafbar gemacht.