Am Mittwoch kontrollierte eine Polizeistreife auf dem Wohnmobilstellplatz in Bad Dürkheim mehrere verdächtige Fahrzeuge. Den Beamten zufolge handelte sich dabei um kleinere Transporter mit Leitern auf dem Dach, die auch Wohnwägen mitführten.

Zugelassen waren die Fahrzeuge in Großbritannien beziehungsweise Irland. In der Vergangenheit, so das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen, seien mehrere der jetzt in Dürkheim kontrollierten Fahrzeuge mit dem Betrugsphänomen „Teerkolonne“ beziehungsweise „Dachhaie“ in Verbindung gebracht worden.

Laut Polizei werden hierbei nicht nur überteuerte, sondern oft auch oft unnötige Pseudoreparaturen an der Haustür offeriert. Strafbare Handlungen wurden in diesem Zusammenhang in Bad Dürkheim noch nicht gemeldet. Den auf dem Wohnmobilstellplatz kontrollierten Personen wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nachkamen.