Bad Dürkheim hat seine Partnerschaft mit Kempten (Allgäu) gefestigt. So wurde Bad Dürkheim offiziell in den Fernweh-Park aufgenommen, indem es ein eigenes Ortsschild als Partnerstadt unter dem Schild von Kempten erhielt. Diese Entscheidung folgt der Aufnahme Kemptens im Jahr 2021. Der Fernweh-Park „Oberkotzau Signs of Fame“ ist eine bemerkenswerte Sammlung von Ortstafeln und Beschilderungen aus der ganzen Welt, gelegen in Oberkotzau bei Hof (Saale). Als beliebte Anlaufstelle für Touristen aus aller Welt bietet er die Möglichkeit, sich durch Ortsschilder, Straßenschilder und Autokennzeichen zu verewigen. „Das Hinzufügen des Bad Dürkheimer Ortsschildes im Fernweh-Park ehrt unsere Kurstadt. Es ist nicht nur ein symbolischer Akt, sondern auch ein lebendiger Ausdruck des kulturellen Austauschs und des wertschätzenden Miteinanders“, freut sich Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU).